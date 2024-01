Jeffinho marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Madureira na estreia do Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2024 21:07

Rio - Foi com vitória a estreia do Botafogo em 2024. No reencontro com a torcida no Estádio Nilton Santos após a campanha frustrante no fim da última temporada, de página virada e com alguns dos novos reforços à disposição do técnico Tiago Nunes, nesta quarta-feira (17), o Alvinegro, com atuação sem brilho, bateu o Madureira pelo placar magro de 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Jeffinho.

Com público modesto para o primeiro compromisso oficial da temporada, o Glorioso foi a campo já contando com alguns reforços recém-contratados para 2024, como Lucas Halter e Barboza, zagueiros, além do atacante Jeffinho.

O jogo

O técnico Tiago Nunes fez a manutenção do esquema com três zagueiros, improvisando o volante Danilo Barbosa e recuando um dos pontas - no início Victor Sá - para fechar uma linha com cincio defensores sem a bola. O Madureira levou perigo em chances pontuais com finalizações de longe, mas Gatito Fernández apareceu bem com boas intervenções. O estilo de troca de passes rápidos buscando profundidade foi mantido, e, assim, o Botafogo abriu o placar.



Depois de a equipe acumular ataques com chances dentro da área, Tiquinho Soares achou lindo passe para o lateral-esquerdo Hugo, que infiltrou na área e rolou para Jeffinho, sem marcação, escorar para o fundo da rede e marcar o primeiro gol do Botafogo na temporada.



Já na segunda etapa, o Alvinegro controlou as ações e teve chance de ampliar logo nos primeiros minutos com Tiquinho Soares, que, ainda sem ritmo, desperdiçou duas em ótimos contra-ataques com passes de Eduardo.



Devido ao cansaço das principais peças, Tiago Nunes aproveitou a estreia para rodar o elenco e dar oportunidades a jogadores com pouco espaço, como o volante Newton e os atacantes Janderson e Segovinha - o elenco, vale lembrar, teve apenas nove dias de pré-temporada.



Apesar das modificações, o Botafogo manteve o controle da partida trocando passes na zona de meio-campo, buscou explorar os contra-ataques, mas acumulou erros e não conseguiu ampliar. A vitória magra na estreia do Campeonato Carioca foi confirmada no apito final do árbitro Alexandre Vargas Tavares.



O Botafogo volta a campo no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), novamente no Nilton Santos, contra o Bangu.

Ficha técnica



Botafogo 1 x 0 Madureira



Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: 17/1 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes



Gols: Jeffinho 38'/1ºT (BOT)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Lucas Halter, Tchê Tchê e Newton (BOT); Arthur, Wagninho e Fábio Matos (MAD)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Lucas Halter, Danilo Barbosa e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marln Freitas (Newton), Eduardo e Hugo (Marçal); Jeffinho (Segovinha), Victor Sá (Júnior Santos) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Tiago Nunes.



MADUREIRA: Mota; Almir Sóta, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira, Arthur Santos (Fábio Matos), Patrick Vieira (Rodrigão) e Pablo Pardal (Wagninho); Hugo Borges (Vinícius Bala) e Arthur Martins (Antônio Carlos). Técnico: Daniel Neri.