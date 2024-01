Gatito Fernández vai para sua oitava temporada pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Gatito Fernández vai para sua oitava temporada pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2024 21:34

Rio - Um dos mais experientes do elenco do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández, que está em sua oitava temporada pelo clube, celebrou a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira no primeiro compromisso de 2024 pela estreia no Campeonato Carioca . O paraguaio comentou a missão da equipe de reconquistar a confiança dos torcedores após a frustração da última temporada e se emocionou ao lembrar de uma cena logo na chegada ao Estádio Nilton Santos para a partida.

"Muito importante para nós começar o ano com uma vitória. A gente vem de 10 dias de treinamento depois das férias e começamos contra um adversário que já vinha treinando. Então a gente sabe que o começo é um pouco difícil. Mas fico feliz pelo que todos jogaram, alguns jogadores novos, jovens, isso foi uma coisa que o professor falou, que todos vão ter oportunidade", iniciou Gatito Fernández.

Durante a partida, dois jogadores foram muito vaiados pelos mais de 7 mil torcedores presentes na noite desta quarta-feira (17): Marlon Freitas, volante, e Marçal, lateral-esquerdo capitão em 2023. Sobre as cobranças em cima dos companheiros, Gatito lamentou, mas deu a receita para acalmar o ambiente.

"Eu acho que a única maneira de apagarmos o que aconteceu ano passado é desse jeito. Trazendo vitórias para o nosso torcedor, dando confiança para o nosso elenco. Vou falar da minha parte, que dói escutar vaias para companheiros. A gente fez um grande trabalho no ano passado, apesar do que não conquistamos ou imaginamos que poderia ter acontecido. Entendemos o lado da torcida. Agora o que nos resta é continuar trabalhando e trazer novamente a torcida com vitórias", destacou.

Gatito chegou ao Botafogo em 2017 e já viveu fortes emoções, como título estadual, campanhas ruins no Brasileirão, rebaixamento, transição para a SAF de John Textor e a frustração de perder o título de 2023 mesmo tendo aberto 14 pontos de vantagem. O goleiro se emocionou logo após relembrar a forma trágica como terminou a última temporada, citando uma cena em sua estreia no novo ano.

"Hoje, por exemplo, quando estávamos chegando no estádio, vi um pai com uma criança e é isso que representa o Botafogo. Estou há muito tempo aqui no clube, eu sei o que a gente já passou e quando vi isso hoje me emocionei", disse Gatito, emocionado, em entrevista à BandSports.