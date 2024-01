Portuguesa venceu o Bangu na abertura do Campeonato Carioca de 2024 - Divulgação/Portuguesa

Publicado 17/01/2024 19:57

Rio - O Campeonato Carioca de 2024 começou. A Portuguesa venceu o Bangu por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O jogo marcou a estreia do centroavante Hernane "Brocador", ex-Flamengo, com a camisa lusitana. Romarinho fez o gol da vitória na etapa final.

O jogo de abertura do Cariocão foi equilibrado. O primeiro tempo foi de muito estudo entre as equipes e de poucas oportunidades. Na etapa final, o duelo ficou mais aberto. A Portuguesa abriu o placar logo aos três minutos com Romarinho. Hernane "Brocador" entrou por volta dos 15 minutos. O Bangu tentou reagir, mas não evitou a derrota.

Com a vitória, a Portuguesa conquistou os três primeiros pontos, enquanto o Bangu começa zerado. Na segunda rodada, a Lusa enfrenta o Fluminense, domingo (21), às 16h (de Brasília), em Moça Bonita. Já o Alvirrubro encara o Botafogo, sábado (20), às 16h, no Nilton Santos.