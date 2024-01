Novak Djokovic em ação durante jogo do Australian Open - Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Publicado 17/01/2024 18:16

Austrália - Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic discutiu com um torcedor durante o jogo contra o australiano Alexei Popyrin, nesta quarta-feira, 16, válido pela segunda rodada do Australian Open. A situação aconteceu no começo do quarto set. Djoko ouviu algo de um torcedor que estava nas arquibancadas e respondeu: "Venha aqui e diga isso na minha cara". Confira no vídeo abaixo:

"Don't poke the bear"



Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin pic.twitter.com/1S9wQxwemg — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024

Sobre o jogo, Novak Djokovic venceu Alexei Popyrin por 3 sets a 1, parciais 6/3, 4/6, 7/6 e 6/3. A partida aconteceu na Rod Laver Arena e teve duração de 3h11.

Com o resultado, Djoko avançou à terceira fase do Australian Open, que é o primeiro Grand Slam do ano. O próximo adversário do sérvio será o argentino Tomás Etcheverry, atual número 32 do ranking da ATP.