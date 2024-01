Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 17:20

Rio - Vencedor do prêmio "The Best", Lionel Messi, de 36 anos, recebeu críticas da modelo Daniella Chavez, de 34 anos, que ficou conhecida por ter um affair com Cristiano Ronaldo em 2015. A chilena afirmou que o argentino deveria ter vergonha de receber a premiação.

"Tudo dado ao Messi, eu teria vergonha de receber prêmios que não mereço e que sejam roubados dos outros", disparou a modelo em suas redes sociais.

Nascida no Chile, Daniella vive no México e é uma grande fã de futebol. A modelo já fez outras críticas a Lionel Messi, principalmente na Copa do Mundo, de 2022, quando torceu pela França, de Mbappé, na final.