Benzema em ação durante jogo do Al-IttihadFoto: Fayez NURELDINE / AFP

Publicado 17/01/2024 16:58 | Atualizado 17/01/2024 16:58

O atacante Karim Benzema abriu um processo por difamação contra o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que o acusou de ter ligações com a Irmandade Muçulmana. Darmanin afirmou em outubro que o jogador francês tinha "uma ligação notória" com o grupo islâmico pan-árabe que chegou ao poder no Egito nas eleições ocorridas um ano após a revolta popular de 2011.

A declaração aconteceu após o atacante do Al-Ittihad publicar uma mensagem de apoio ao povo de Gaza no início do conflito entre Israel e Hamas.