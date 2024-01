Kyllian Mbappé - AFP

Publicado 17/01/2024 15:50

França - Astro da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé comentou sobre uma possível transferência do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. O jogador de 25 anos é especulado no time espanhol há pelo menos duas temporadas e seu contrato com a equipe parisiense está perto do fim. Os espanhóis têm a expectativa de fechar com o atleta ainda em janeiro.

"Muitos grandes jogadores que marcaram a história do futebol deixaram a Europa neste verão (julho) e estamos entrando em uma nova era. Faz parte do ciclo deste esporte e em algum momento também terei que sair. Não estou preocupado com essas mudanças. Só penso em continuar com minha carreira e seguir meu próprio caminho", disse Mbappé, em entrevista à GQ francesa.

Real Madrid e Liverpool são os clubes que sonham em contar com Mbappé. O atacante tem apenas mais seis meses de vinculo com o PSG e, neste momento, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Caso isso aconteça, o time francês perderia o craque sem nenhuma compensação financeira. Nasser Al Khelaifi, presidente do clube parisiense, afirmou que tem um "acordo de cavalheiros" apalavrado com o atleta para assinar uma renovação.

Em contrapartida, o Real Madrid já não tem a mesma paciência de outrora e quer um posicionamento de Mbappé o quanto antes. Segundo o jornal francês L’Equipe, os espanhóis pedem "garantias escritas" caso o atacante aceite a oferta de transferência para não repetir o episódio de 2022, quando o jogador esteve próximo da equipe merengue, mas decidiu pela renovação com o PSG.

De acordo com o diário esportivo Marca, o valor que será apresentado é de quase R$ 700 milhões - um acordo entre as partes chegou a ser noticiado no dia 8 de janeiro, mas foi desmentido pelo estafe do atacante. Recentemente, o jogador recusou uma proposta de R$ 1,6 bilhão do Al-Hilal, da Arábia Saudita.