João Fonseca, de 17 anos, foi convocado para representar o Brasil na Copa DavisDivulgação/CBT

Publicado 17/01/2024 15:28

Rio - O jovem João Fonseca, de apenas 17 anos, foi convocado para a disputa da Copa Davis no lugar de Thiago Wild, principal nome do Brasil no tênis e número 77 no ranking mundial, que pediu dispensa alegando problemas físicos. A estreia de Thiago seria contra a anfitriã Suécia, nos dias 2 e 3 de fevereiro.

Capitão do Brasil, Jaime Oncins confirmou que Wild sentiu um incômodo no pé e decidiu não atuar. O treinador celebrou possibilidade de contar com a jovem promessa do país.

"O Wild me falou que sentiu um desconforto no pé e achou melhor não ir para essa Copa Davis. Logo em seguida, entrei em contato com o João Fonseca e o seu treinador (Guilherme Teixeira). O João teve um excelente ciclo juvenil, que finalizou no ano passado de uma maneira perfeita", iniciou Jaime.

"Também começou este ano com um bom resultado no Challenger de Buenos Aires (semifinal). Então acho que é o momento, fico contente. Apesar de jovem, ele faz por merecer em estar na equipe pela primeira vez. Ele já teve outras três oportunidades de estar treinando com o time como juvenil e sabe o que precisa para estar na equipe", completou.

João Fonseca é apenas o 636ª posição no ranking da ATP e se juntará a Thiago Monteiro (120º), Felipe Meligeni (150º), Gustavo Heide (245º) e Rafael Matos (59º, no ranking de duplas).