Uniformes da seleção uruguaiaFoto: Divulgação/ X @Uruguay

Publicado 17/01/2024 23:04

Uruguai - Nesta quarta-feira, 17, a seleção uruguaia apresentou os novos uniformes, que homenageiam o centenário da conquista do ouro olímpico de 1924, em Paris. A peça será usada pela primeira vez durante o torneio Pré-Olímpico.

O uniforme número I conta com: camisa azul celeste e detalhes em branco nas mangas e na gola; calção preto; e meião preto. Já o segundo uniforme conta com: camisa branca; calção branco; e meião branco.





100 años después de la primera estrella, vamos por la clasificación, otra vez a París, con una camiseta en homenaje. #LaDelPreolímpico pic.twitter.com/cH6TC3i7mL — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 17, 2024

Cabe destacar que a camisa leva quatro estrelas em cima do escudo. Elas representam as medalhas de ouro das Olimpíadas de 1924 e 1928 e os títulos das Copas do Mundo de 1930 e 1950.

PRÉ-OLÍMPICO



O Uruguai está no Grupo B do torneio, juntamente com Paraguai, Chile, Peru e Argentina. A estreia da Celeste no Pré-Olímpico acontecerá na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra a seleção paraguaia.