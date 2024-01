Benzema vive período de críticas no Al-Ittihad - Divulgação/Fifa

Publicado 17/01/2024 22:15

Inglaterra - Com apenas seis meses atuando pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o atacante francês Karim Benzema já estuda opções no mercado de transferências da Europa, que vai até o fim de janeiro, e despertou o interesse do Chelsea.

A situação da principal peça do clube saudita na temporada 2023/2024 seria, assim como Henderson, do Al-Ettifaq, problemas de adaptação e arrependimento quanto ao movimento para o projeto da liga local, comandado pelo governo. As informações são da "ESPN".

Benzema é um dos principais alvos de críticas em meio à má fase do Al-Ittihad no Campeonato Saudita. A equipe dirigida pelo técnico Marcelo Gallardo ocupa apenas a sétima colocação, com 28 pontos somados.

Vencedor da Bola de Ouro em 2022, prêmio de melhor jogador do mundo, Benzema se transferiu para o Al-Ittihad em junho de 2023. Em 24 jogos, o centroavante de 36 anos fez 15 gols e deu eis assistências.