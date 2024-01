Deive Bandeira trabalhará com John Textor, acionista da SAF do Botafogo - Reprodução

Deive Bandeira trabalhará com John Textor, acionista da SAF do BotafogoReprodução

Publicado 17/01/2024 19:18

Rio - O Internacional anunciou a saída do gerente de mercado Deive Bandeira, que seguirá para a Eagle Football, holding do empresário estadunidense que controla o futebol do Botafogo. A última ação do profissional pelo Colorado foi o acerto com o atacante Rafael Borré.

Pela Eagle Football, Deive Bandeira terá seu trabalho dividido entre Brasil e França. A empresa também tem em seu portfólio o Lyon, Crystal Palace, da Inglaterra, e do RWD Molenbeek, da Bélgica.

Deive Bandeira chegou ao Internacional em 2007 como treinador nas categorias de base e cresceu dentro do clube até chegar ao cargo de gerente de mercado no departamento de futebol. Está no departamento de futebol profissional desde 2016, quando assumiu como analista de desempenho.



Veja a nota do Internacional:



"O Sport Club Internacional comunica a saída do gerente de mercado Deive Bandeira. O profissional acertou o seu desligamento por aceitar a proposta de uma grande holding do futebol mundial. Deive está no Clube há 16 anos. Ele trabalhou nas categorias de base até chegar no profissional.



O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreira."