Cristiano Ronaldo atuou na Juventus entre 2018 e 2021 - AFP

Publicado 17/01/2024 14:44

Itália - Ex-diretor de futebol da Juventus, Giuseppe Marotta admitiu que se arrependeu de trazer Cristiano Ronaldo para a Velha Senhora. Em entrevista ao jornal "As", o dirigente afirmou que o português não alcançou às expectativas esperadas após sua contratação.

"A contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus não deu os resultados esperados. Digamos que seu desempenho não correspondeu com as altas expectativas que tínhamos com sua chegada", disse Marotta.

Cristiano Ronaldo chegou a Juventus em 2018, quando foi contratado por cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 447 milhões na cotação da época) do Real Madrid. Ao ser contratado, a Juventus esperava voltar à primeira prateleira do futebol europeu e vencer o título da Liga dos Campeões. Entretanto, isso não aconteceu.

Ao todo, Cristiano Ronaldo 98 jogos e 81 gols com a camisa da Juventus, além de ter ganhado cinco títulos: dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália. Em 2021, o português retornou ao Manchester United e ainda processou o clube italiano para recuperar parte do salário que foi suspenso por conta da pandemia de coronavírus. O valor total estimado foi de cerca de 19 milhões de euros.