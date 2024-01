Toni Kroos foi vaiado nos dois jogos do Real Madrid na Arábia Saudita - AFP

Toni Kroos foi vaiado nos dois jogos do Real Madrid na Arábia SauditaAFP

Publicado 17/01/2024 13:40

Espanha - O meia Toni Kroos, do Real Madrid, recebeu vaias do público saudita na Supercopa da Espanha, vencida pelos merengues por 4 a 1, sobre o rival Barcelona. Ele acredita que os protestos corroboraram sua opinião a respeito das saídas de jogadores da Europa para o mundo árabe. O alemão foi alvo dos torcedores locais após criticar a "falta de direitos humanos" no país e as transferências motivadas por dinheiro.



"Em um primeiro momento, não achava que eram para mim. Então olhei para a arquibancada e percebi. Posso dizer, do fundo do meu coração, que não me incomodou nem afetou minha maneira de jogar. Ao contrário, foi bastante divertido", declarou Kroos, no podcast 'Einfach mal Luppen'.

"Pensava de vez em quando: 'quem poderá aguentar mais?'. No fim, notei que eram cada vez menos. Quando me substituíram, todos se recompuseram e voltaram a juntar todas as forças para me vaiar. Você se acostuma e te faz sorrir. As vaias confirmam minhas declarações, provavelmente tinha razão", completou.

Anteriormente, o meia já havia ironizado o comportamento do público. Ele foi vaiado nos dois jogos do Real Madrid em Riade, desde o anúncio das escalações. Na comemoração com o troféu, Kroos não vestiu a camisa do time merengue com dizeres em árabe.