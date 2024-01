Luís Henrique foi revelado pelo Botafogo e tem contrato com o Olympique de Marselha até 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2024 12:21

Minas Gerais - O Atlético-MG está próximo de mais um reforço para a temporada de 2024. O Galo enviou proposta para adquirir os direitos econômicos do atacante Luís Henrique, que pertence ao Olympique de Marselha, da França, e jogou no Botafogo em 2023. O jogador gostou do que recebeu, e o clube mineiro aguarda um retorno positivo segundo o 'ge'.

Outro ponto que colabora para a contratação do jogador é a idade. O perfil do atleta agrada ao Atlético-MG, pelo possível retorno financeiro com uma venda no futuro.



O contrato de Luís Henrique com o clube francês vai até junho de 2025, e eles esperam receber algo em torno de R$ 40 milhões para negociar o atacante em definitivo. Entretanto, um novo empréstimo não está descartado.

Em 2023, fez 59 jogos pelo Botafogo, com seis gols marcados e quatro assistências. Com a perda do título brasileiro, o cria da base alvinegra foi alvo de críticas por parte da torcida na reta final do ano. O clube carioca, então, optou por não comprar os direitos do atleta, que retornou ao Olympique de Marselha.