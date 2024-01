Renan Lodi - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/01/2024 11:12

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo no meio de 2023, por jornais espanhóis, o lateral-esquerdo Renan Lodi, de 25 anos, foi anunciado como reforço do Al-Hilal. O brasileiro custou cerca de 23 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões) para a equipe saudita, segundo o jornal francês "L'Équipe".

Lodi, que estava no Olympique de Marseille, assinou contrato até até junho de 2027. A passagem do brasileiro pelo clube francês foi extremamente curta. Ele chegou no meio do ano passado e entrou em campo em 23 jogos.

Revelado pelo Athletico-PR, o lateral-esquerdo irá para sua quinta equipe na carreira. Além do Furacão e do Olympique, Renan Lodi também atuou no Atlético de Madrid, da Espanha, e pelo Nottigham Forrest, da Inglaterra.