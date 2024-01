Pedro Raul foi vendido pelo Vasco ao Toluca por R$ 24 milhões em julho de 2023 - Daniel Ramalho / Vasco

Pedro Raul foi vendido pelo Vasco ao Toluca por R$ 24 milhões em julho de 2023Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/01/2024 11:43 | Atualizado 17/01/2024 11:46

São Paulo - Ex-jogador do Vasco , Pedro Raul está no radar do Corinthians para a temporada deste ano. No momento, segundo o 'ge', o clube estuda os valores e o modelo do negócio envolvendo o atacante, que está no Toluca, do México.

O Timão ainda não encaminhou proposta ao centroavante, que vê com bons olhos a chance de retornar ao futebol brasileiro. Ele foi vendido pelo Vasco ao Toluca por US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) em julho do ano passado. O clube mexicano, neste momento, não deseja se desfazer do atleta e, por isso, a negociação é considerada difícil.

A ideia inicial do clube paulista era contar com o atacante por empréstimo, com valor de compra fixado. Entretanto, o modelo de negócio é visto como pouco provável neste momento.

O nome de Pedro Raul foi avalizado pelo técnico Mano Menezes, que busca um jogador para disputar posição com Yuri Alberto. No México, o atacante de 27 anos disputou 19 jogos, sendo titular em dez. Ao todo, marcou quatro gols e deu uma assistência.