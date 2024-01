Jimmy Butler ao lado de Neymar - Foto: Divulgação/X @neymarjr

Jimmy Butler ao lado de NeymarFoto: Divulgação/X @neymarjr

Publicado 16/01/2024 21:27

Estados Unidos - A amizade com Neymar foi um dos temas da entrevista de Jimmy Butler, astro da NBA, ao jornal inglês "The Guardian". Na conversa, o jogador do Miami Heat elogiou o amigo e destacou a conexão que tem com ele.

"Eu o vejo como um irmão, você entende o que quero dizer? E eu irei apoiar, ele sabe disso. Eu voarei para qualquer lugar para ver meu irmão jogar. Mas sempre que chego lá, estamos apenas curtindo, conversando sobre a vida, fazendo FaceTiming com os filhos uns dos outros. É uma verdadeira vibração familiar em torno dele e de todas as pessoas com quem estou", disse Jimmy Butler.

O jogador do Heat também falou sobre Neymar como pai. O atacante da seleção brasileira, vale lembrar, é pai de Davi Lucca, filho mais velho, e de Mavie, que tem apenas três meses de idade.

"Ele é um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir. E eu aprendo com isso", afirmou.

Jimmy Butler, aliás, esteve presente no chá de revelação de Mavie, a filha de Neymar com Bruna Biancardi. Além da amizade e admiração pelo craque, o ala do Miami Heat também sempre mostrou carinho pelo Brasil.

Em um jogo do Heat contra o Sacramento Kings na temporada 2022/23, Butler não ficou à disposição do time. Apesar disso, acompanhou a partida do banco e trajado com uma camisa do Santos.

Já durante a Copa do Mundo do Catar, ele postou alguns vídeos no Instagram em que aparecia não só assistindo aos jogos do Brasil como também vestindo a camisa da seleção brasileira.

Meses depois, em junho de 2023, curtiu parte das férias no Rio e aproveitou para visitar o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo. Lá, Butler ganhou uma camisa do Rubro-Negro, interagiu com os atletas, do Fla, jogou basquete e ainda se arriscou nas cobranças de pênalti ( clique aqui e relembre ).