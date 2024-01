Luis Henrique não permaneceu no Botafogo para 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2024 18:48

Rio - Após deixar o Botafogo no fim de 2023 e retornar ao Olympique de Marselha, da França, clube que detém seus direitos federativos, o atacante Luis Henrique pode seguir atuando no Brasil. De acordo com a "Itatiaia", o Atlético-MG fez uma proposta aos franceses para comprar o jogador.

Segundo o veículo, o Atlético ainda está em busca de um acordo com o Olympique para que as conversas possam evoluir. O contrato de Luis Henrique com os franceses vai até o fim de 2026.

No empréstimo de Luis Henrique ao Botafogo, existia uma cláusula de obrigação de compra de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,8 milhões na cotação atual) caso ele atingisse algumas metas. Entretanto, tais objetivos, como a minutagem em 2023, não foram cumpridos e o Botafogo decidiu que não pagaria para ter o atacante em definitivo.



Luis Henrique teve altos e baixos na sua segunda passagem pelo Botafogo. O ponta iniciou bem em 2023, com gols importantes, como o na vitória contra o Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão. Entretanto, no segundo turno, o jogador de 21 anos teve uma queda de rendimento, assim como o elenco alvinegro. Ele deixou o clube de General Severiano com seis gols e quatro assistências em 59 partidas.