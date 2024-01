Pia Sundhage deixou a seleção brasileira feminina após a Copa do Mundo de 2023, em agosto - AFP

Publicado 16/01/2024 19:44

Rio - Após deixar a seleção brasileira, a técnica Pia Sundhage foi anunciada nesta terça-feira (16) como a nova treinadora da Suíça. A sueca, de 63 anos, volta a trabalhar na Europa após quatro anos e meio. Em 2019, ela deixou a seleção sub-17 da Suécia para assumir o comando do Brasil.

"A contratação de Pia Sundhage é mais um marco no futebol feminino suíço. Ela ficou imediatamente entusiasmada com nosso projeto de desenvolver ainda mais a seleção feminina e preparar nossas jogadoras para a Eurocopa de 2025 na Suíça", disse Dominique Blanc, presidente da federação suíça.

Pia Sundhage foi demitida da seleção brasileira após a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O Brasil foi eliminado na primeira fase, algo que não ocorria desde 1995. Com a amarelinha, a treinadora foi campeã da Copa América de 2022 e chegou às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

"Estou satisfeita por assumir um grupo de jogadoras talentosas e com grande potencial. Este ano é o início de uma campanha que culminará na Eurocopa de 2025, no país. O meu objetivo é preparar a equipe da melhor forma", declarou a treinadora.



O maior trabalho da carreira de Pia Sundhage foi com a seleção dos Estados Unidos. Ela foi bicampeã olímpica nos Jogos de Pequim em 2008 e Londres em 2012. Já no Rio em 2016, levou a Suécia à medalha de prata. A treinadora também foi vice-campeã mundial com a seleção americana em 2011.