Português José Mourinho foi demitido da RomaAlberto Pizzoli/AFP

Publicado 16/01/2024 18:00

Itália - O fim da passagem de José Mourinho como técnico da Roma foi marcada por muita emoção. Logo após sua demissão, nesta terça-feira (16), o português deixou o CT do clube recebendo carinho dos torcedores, que agradeceram pelo trabalho e deixaram o ex-comandante emocionado.

Os fãs cercaram o carro de Mourinho com jornalistas e começaram a gravar a despedida. Com os olhos marejados, o treinador se conteve e retribuiu os agradecimentos ao fim do trabalho na equipe italiana.

A direção da Roma optou por demitir José Mourinho em meio à má fase do clube na temporada, ocupando apenas a nona colocação do Campeonato Italiano e já eliminado da Copa da Itália para a Lazio, maior rival. O técnico tinha contrato apenas até o fim do ano.

Mourinho deixa o clube após duas temporadas de destaque e retorno aos holofotes. No primeiro ano, ele conquistou a Liga Conferência, o primeiro título continental da história da Roma, e, no ano seguinte foi vice-campeão da Liga Europa perdendo nos pênaltis para o Sevilla.