MC Livinho já jogou pelo São CaetanoDivulgação

Publicado 16/01/2024 18:51

São Paulo - O cantor MC Livinho pode retornas aos gramados para mais uma oportunidade no futebol profissional. O Independente de Limeira abriu conversas para, quem sabe, poder contar com o artista na Série A4 do Campeonato Paulista, equivalente à quarta divisão estadual.

Livinho tem se aventurado no futebol paulista nos últimos anos. Ele passou por um período de testes no Oeste, em 2019, e chegou a atuar no Fut7 pelo Audax em 2017. A primeira chance veio em 2021, quando defendeu o tradicional São Caetano na Copa Paulista, com passagem curta de oito partidas, mas com pênalti sofrido logo na estreia.

"Fizemos três reuniões já com ele e seguimos conversando. A questão é que ele tem uma agenda extensa, com muitos shows e precisa estudar essa situação. Existe o interesse das duas partes, nós queremos ele com a gente, ele também quer retornar ao futebol, mas nesse primeiro momento depende da situação dele por causa da agenda. Passamos a proposta, e é uma possibilidade real", disse Cleber Reis, diretor de futebol do Independente de Limeira.

O primeiro compromisso do time está marcado para 27 de janeiro, às 19h (de Brasília), contra o Nacional-SP, em Limeira. O Independente trabalha para anunciar o jogador e colocá-lo à disposição para a estreia. As informações são do site "ge".