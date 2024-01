Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 13:13

Rio - Ídolo do Flamengo, Zico, de 70 anos, pode voltar a exercer uma função na seleção brasileira. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", a CBF avalia a possibilidade de fazer uma proposra para o Galinho ser o coordenador de futebol do Brasil.

A função já foi exercida por Zico em 1998, quando ele fez parte da seleção brasileira vice-campeã do mundo na França. Atualmente, o Galinho ocupa a função de diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão, clube que defendeu como jogador.

A CBF teve uma proposta recusada por Filipe Luís, ex-lateral do Flamengo, que preferiu focar no objetivo de se tornar treinador. Caso seja feito o convite a Zico, ele irá trabalhar ao lado de Dorival Júnior focando na Copa do Mundo de 2026, que irá acontecer nos EUA, Canadá e México.