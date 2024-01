Bia Haddad estreou com vitória no Australian Open - Martin KEEP / AFP

Bia Haddad estreou com vitória no Australian OpenMartin KEEP / AFP

Publicado 17/01/2024 16:38

Rio - Bia Haddad garantiu a classificação para a terceira rodada do Australian Open pela primeira vez na carreira. A tenista brasileira, de 27 anos, venceu a russa Alina Korneeva, de 16, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nesta quarta-feira (17), em Melbourne, na Austrália.

A atual número 12 do mundo venceu a 179ª colocada do ranking da WTA em pouco mais de uma hora de partida. Com a vitória, Bia Haddad alcançou a terceira rodada do Australian Open pela primeira vez, além de assegurar uma premiação de 255 mil dólares australianos (cerca de R$ 828 mil).

Bia Haddad não teve dificuldades para vencer a jovem Alina Korneeva. Na terceira rodada, a brasileira terá pela frente mais uma russa: Maria Timofeeva, de 20 anos. A russa é a 170ª do ranking da WTA e venceu a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1.

Bia Haddad e Maria Timofeeva se enfrentam nesta quinta-feira (18), pela terceira rodada do Australian Open. A vencedora avança para as quartas de final da competição. A final está prevista para o dia 28 de janeiro, em Melbourne.