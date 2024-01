Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 17/01/2024 17:50

Espanha - Autor de três gols na vitória sobre o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, Vini Jr recebeu muitos elogios de Carlo Ancelotti. O treinador do Real Madrid afirmou que o brasileiro, de 23 anos, voltou a mostrar o seu melhor com a camisa do clube espanhol.

"Ele voltou ao seu melhor nível. Precisava de tempo. Está aprendendo a jogar mais por dentro e isso o torna mais perigoso, menos previsível. Gostei mais do que ele disse do que dos três gols", afirmou em coletiva nesta quarta-feira.

O italiano também fez elogios a Rodrygo, que completou a vitória do Real Madrid, sobre o maior rival, no último domingo. Ancelotti confirmou, que o brasileiro estará em campo nesta quinta-feira, contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei.