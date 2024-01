Lucas Fernandes foi revelado pelo São Paulo e comprado pelo Portimonense em 2018 - Reprodução / Cuiabá

Lucas Fernandes foi revelado pelo São Paulo e comprado pelo Portimonense em 2018Reprodução / Cuiabá

Publicado 18/01/2024 12:59

Cuiabá - O meia Lucas Fernandes, ex-jogador do Botafogo , foi anunciado pelo Cuiabá na manhã desta quinta-feira (18). Ele chega ao Dourado por empréstimo válido por uma temporada, junto ao Portimonense, de Portugal.

Lucas Fernandes vestiu a camisa do Botafogo nas duas últimas temporadas e entrou em campo 60 vezes, com quatro gols e quatro assistências. Ao fim do vínculo, o Cuiabá pode exercer a opção de compra do meia por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,6 milhões de reais) por 70% dos direitos econômicos.



Ele foi comprado pelo Portimonense em 2018. Na Europa, fez 96 jogos, marcou quatro gols e deu nove assistências.

Agora, Lucas Fernandes aguarda pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar apto a estrear no sábado (20), contra o Primavera, pelo Campeonato Mato-grossense.