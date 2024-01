Hugo em ação pelo Botafogo na partida contra o Madureira - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2024 14:29

O primeiro encontro da torcida do Botafogo com o elenco nesta temporada ficou marcado por protestos e vaias dos torcedores a John Textor e os jogadores. O lateral-esquerdo Hugo, entretanto, enxerga essa mágoa como algo "natural", e afirmou que os atletas do time treinado por Tiago Nunes também ficaram chateados com a queda de rendimento do Alvinegro na reta-final do último Campeonato Brasileiro.

"Natural a mágoa do torcedor. A gente também terminou o ano chateado. Acho que a gente tem que olhar para frente, seguir o caminho. Lógico que ninguém vai esquecer o que passou, mas é um novo ano, uma nova história", disse Hugo, após a vitória do Botafogo sobre o Madureira por 1 a 0.

O lateral também comentou sobre o início de temporada do Botafogo e comemorou a vitória sobre o Madureira. Hugo, que foi o autor da assistência para o gol de Jeffinho, enalteceu o período de pré-temporada do Alvinegro e garantiu que 2024 será um grande ano para o clube.

"Sempre importante vencer. Graças a Deus conquistamos a vitória. Estamos há dez dias trabalhando, ou seja, pouco tempo. Felizmente conseguimos sair com o resultado positivo", comemorou Hugo.

"A parte física certamente é mais difícil recuperar nesse início. Mas ao longo dos jogos a gente vai ganhando forma. Temos muito a trabalhar ainda. Mas estamos bem. Vai ser um grande ano e vão vir grandes resultados", complementou.