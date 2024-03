Jogadores do Barcelona mantém esperança de vaga para o Mundial de Clubes - Lluis Gene/AFP

Publicado 14/03/2024 13:16 | Atualizado 14/03/2024 13:17

Borussia Dortmund e Juventus garantiram vaga no Mundial de Clubes de 2025, com presença de Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Restam duas vagas para clubes europeus, disputadas por Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal e Red Bull Salzburg.

A disputa mais direta está entre os dois clubes espanhóis. Como são apenas duas vagas por país - pode aumentar só com campeões -, os dois adversários que estão nas quartas de final tentam se juntar ao Real Madrid.



O Atlético está mais confortável nesta disputa, pois possui vantagem de seis pontos no ranking da Uefa, com 65 contra 59. Para a equipe de Simeone, basta uma eliminação do Barcelona para se garantir.



Já o clube catalão precisa torcer para o Atlético cair nas quartas de final sem vencer, o que faria com que não pontuasse mais. Mas não é só isso.



Como os critérios de pontuação são 2 pontos por vitória, 1 por empate e 1 por classificação à fase seguinte, o Barcelona teria que chegar à final vencendo pelo menos dois e empatando um dos quatro jogos que teria.



Outra alternativa, caso o Atlético vença ou avance de fase, seria o Barcelona conquistar o título, o que garantiria a vaga no Mundial de Clubes.



Já a outra disputa é mais simples. O Arsenal só se garante no torneio de 2025 se for campeão, já que Manchester City e Chelsea já são os representantes da Inglaterra. Neste caso, abriria mais uma vaga para o país, por causa do título, assim como acontece na América do Sul, com os três brasileiros garantidos.



Caso o clube inglês seja eliminado, o RB Salzburg garante-se automaticamente, mesmo já eliminado da Liga dos Campeões. É porque ele está em melhor posição no ranking do que outros clubes de países que não têm dois representantes.



Confira os classificados para o Mundial de Clubes

América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras;



Europa: Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), Bayern de Munique (Alemanha), Borussia Dortmund (Alemanha), PSG (França), Inter de Milão (Itália), Juventus (Itália), Porto (Portugal), Benfica (Portugal);

Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão);



África: Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos);



Américas do Norte e Central: Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), León (México);



Oceania: Auckland City (Nova Zelândia).