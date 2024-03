O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco não acontecerá no Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/03/2024 12:49 | Atualizado 14/03/2024 12:51

Rio - Após a insistência do Nova Iguaçu e Vasco para jogar a semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) realizará uma reunião emergencial com os representantes do consórcio do estádio. Em nota oficial, a entidade não vê obstáculos e busca chegar a um acordo para que o jogo seja realizado no local.

"Para a FERJ, nenhum problema, obstáculo ou dificuldade em tentar acatar a possibilidade de mudança do jogo para o Maracanã e fará esforços nesse sentido ainda nesta manhã, junto às partes envolvidas e irá ao Maracanã para diálogo, acompanhado do Nova Iguaçu e também do Vasco", disse a Ferj em comunicado.

A Ferj definiu o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como o palco da partida de volta da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco, com mando de campo do time da Baixada. A decisão gerou reclamação dos clubes por parte do comportamento dos administradores do Maracanã, que demoraram para responder a solicitação de uso do estádio.

Nova Iguaçu e Vasco empataram por 1 a 1, no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal. Vice-campeão da Taça Guanabara, a Laranja Mecânica da Baixada joga por um novo empate para chegar à final contra o vencedor de Flamengo e Fluminense. Já ao Cruzmaltino, somente a vitória interessa.

Veja a nota oficial da Ferj:

"Semifinal Nova Iguaçu x Vasco



Com o único objetivo de esclarecer ao torcedor a nossa posição sobre o local da semifinal Nova Iguaçu x Vasco, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro informa:



- Em atenção à revisão do Nova Iguaçu referente a sua posição como mandante, trataremos do assunto na expectativa de que o Maracanã também possa rever sua posição;



- Como já afirmado, a FERJ não pode se opor à legitimidade do Nova Iguaçu (mandante) e nem à do Consórcio (Estádio);



- A FERJ clama pelo entendimento, harmonia e benefício de todos.



- Acreditamos que inexista impedimento intransponível para a convergência do bom senso e solução."