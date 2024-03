Polícia Civil decidiu pelo indiciamento do intérprete do mascote do Internacional após analisar imagens e depoimentos - Divulgação / Internacional

Polícia Civil decidiu pelo indiciamento do intérprete do mascote do Internacional após analisar imagens e depoimentosDivulgação / Internacional

Publicado 14/03/2024 12:40

Porto Alegre - O homem que interpretava o Saci, mascote do Inter, foi indiciado por importunação sexual. Ele foi alvo de um inquérito policial e investigado após sofrer duas acusações do crime durante o Gre-Nal do dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio.



Segundo a Polícia Civil, que divulgou a atualização do caso nesta quinta-feira (14), foi decidido pelo indiciamento do homem após a análise das imagens e dos depoimentos das vítimas e do acusado. Ele não teve a identidade divulgada.



"Após a realização de diligências, análise das imagens das câmeras de videomonitoramento, juntada de documentos, oitiva das vítimas, testemunhas e, por fim, o interrogatório do investigado, e com base nos elementos informativos colhidos durante o trâmite do procedimento, constatou-se que o suspeito cometeu o crime de importunação sexual contra as duas vítimas no dia em que ocorreu a partida de futebol já citada, crimes pelos quais foi indiciado", afirma a nota da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre.

Além disso, foram concedidas medidas protetivas de urgência solicitadas por uma das vítimas, que impede o homem de aproximação em um limite de 300 metros. Ainda há restrição quanto ao manter contato, seja telefônico ou por meios eletrônicos.

Entenda os casos



A repórter Gisele Kümpel, do Canal 'Monumental', denunciou ter sofrido importunação sexual por parte do homem que se veste como Saci, mascote do Internacional, durante o clássico com o Grêmio, no último domingo (25), no Beira-Rio. A jornalista registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso e pediu medida protetiva contra o funcionário do clube gaúcho.



(saiba mais). Em sua conta no Instagram, Gisele deu detalhes sobre o ocorrido e relatou ter sido abraçada e beijada pelo mascote no momento de um dos gols do Inter