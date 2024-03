Intérprete do mascote do Internacional recebeu nova acusação de importunação sexual - Divulgação / Internacional

Publicado 07/03/2024 13:08

foi acusado do mesmo crime por uma torcedora colorada. Ela registrou boletim de ocorrência na última segunda-feira (4), na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DAEM), e disse ter passado por situação semelhante à da jornalista no dia do clássico. Rio - Dias após ser denunciado por importunar sexualmente uma repórter durante um Gre-Nal , o intérprete do mascote do InternacionalEla registrou boletim de ocorrência na última segunda-feira (4), na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DAEM), e disse ter passado por situação semelhante à da jornalista no dia do clássico.

Segundo a polícia, a torcedora estava na arquibancada destinada aos torcedores do Inter e chamou o mascote para tirar uma foto. Neste momento, ela alega ter sofrido importunação sexual por parte do funcionário do clube gaúcho.

No dia da partida entre Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, a repórter Gisele Krumpel, do Canal "Monumental", já havia feito uma denúncia de assédio sexual por parte do homem que se veste como Saci. Ela relatou ter sido abraçada e beijada pelo mascote no momento de um dos gols do Inter, registrou um B.O. sobre o caso e pediu medida protetiva contra o rapaz.

Após a primeira denúncia, o funcionário do Inter se apresentou de maneira voluntária à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, no último dia 27. De acordo com o delegado Christian Nedel, ele prestou depoimento no inquérito que investiga o caso, junto ao advogado.

Por conta do ocorrido, o Internacional afastou o funcionário que trabalha vestido como o mascote Saci. O clube gaúcho também encaminhou as imagens do circuito interno de monitoramento do Beira-Rio para a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que apura o caso.