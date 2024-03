Vini Jr marcou o gol que garantiu a classificação do Real Madrid na Liga dos Campeões - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 07/03/2024 12:43

Rio - Vini Jr segue fazendo história na Liga dos Campeões. Após marcar o gol da classificação do Real Madrid às quartas de final, o craque brasileiro ultrapassou Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e se tornou o jogador com mais participações em gols nas últimas três edições da competição.

O brasileiro soma 27 participações em gols nas últimas três edições da Liga dos Campeões, ultrapassando Mbappé, com 26. Lewandowski (24), Haaland (23) e Benzema (22) - este último que agora joga na Arábia Saudita - completam o top 5 de jogadores com mais participações em gols.

Vini Jr já tem um título da Liga dos Campeões no currículo aos 23 anos. O craque brasileiro marcou o gol do título do Real Madrid sobre o Liverpool, da Inglaterra, em 2022. Ao todo, ele soma 251 jogos e 75 gols com a camisa merengue.

Jogadores com mais participações em gols nas últimas três edições da Liga dos Campeões:

1º - Vini Jr: 27

2º - Kylian Mbappé: 26

3º - RobertLewandowski: 24

4º - Erling Haaland: 23

5º - Karim Benzema: 22

Com gol de Vini Jr, o Real Madrid empatou com o Leipzig, da Alemanha, por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, e assegurou a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, o time merengue venceu por 1 a 0, fora de casa, e levou a melhor no placar agregado (2 a 1).