Mike Tyson volta ao boxe para uma luta contra o youtuber Jake PaulReprodução

Publicado 07/03/2024 12:26

Mike Tyson, de 57 anos, retorna aos ringues em 20 de julho, no Texas (EUA), no At&T Stadium, casa do time da NFL Dallas Cowboys. O ex-pugilista, que lutou pela última vez há quatro anos, enfrentará o youtuber e sensação do boxe atualmente, Jake Paul, de 27.

Detalhes sobre o duelo não foram divulgados, mas a confirmação da data chegou a ser chamada de "maior luta do século" por Paul.



"Seja você time Paul ou time Tyson, um torcedor antigo do boxe ou marinheiro de primeira viagem no esporte, você não vai querer perder esse evento. Não poderia estar mais animado para enfrentar a mão mais pesada de todos os tempos. Meu objetivo é me tornar campeão do mundo, agora tenho a chance de provar meu valor contra o maior campeão dos pesos-pesados do mundo, o homem mais malvado do planeta e o pugilista mais perigoso de todos os tempos. É hora de colocar Iron Mike para dormir", postou o youtuber X (antigo Twitter).



Já Tyson foi mais comedido ao anunciar a luta: "Assinamos o contrato". Entretanto, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, no ano passado, já elogiou as lutas do agora adversário e o chamou de "herói" em uma ocasião.



A última vez de Mike Tyson nos ringues aconteceu em 2020, em uma luta exibição com Roy Jones Jr. O resultado final foi empate.



O ex-pugilista tem na carreira 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, com apenas seis derrotas. Ele foi o campeão mundial dos peso-pesados de 1986 a 1990.