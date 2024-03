Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina, na área técnica do Snapdragon Stadium, nos Estados Unidos - Leandro Lopes

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina, na área técnica do Snapdragon Stadium, nos Estados UnidosLeandro Lopes

Publicado 07/03/2024 20:39 | Atualizado 07/03/2024 20:40

Estados Unidos - Além da chance de título e da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, a Copa Ouro Concacaf 2024 tem servido para criar e estabelecer uma mentalidade vencedora dentro da Seleção Feminina. O aspecto psicológico é um dos pontos trabalhos pela comissão do técnico Arthur Elias, que assumiu o comando do Brasil no dia primeiro de setembro.

"Precisamos ter uma mentalidade vencedora. Aqui na Copa Ouro estamos ganhando corpo e consistência. Só tomamos um gol em cinco jogos e tivemos muito mais chances de fazer gols do que os adversários", disse Arthur Elias.

A Seleção, aliás, está na grande decisão da Copa Ouro. O Brasil garantiu vaga ao vencer o México por 3 a 0, na noite da última quarta-feira, 6, pela semifinal da competição. O técnico Arthur Elias elogiou o grupo, mas viu desatenção da equipe na etapa complementar.



"Gostei do comportamento da equipe relativo ao nosso plano de jogo até uma parte do segundo tempo, quando, a partir de então, o México, uma equipe muito qualificada, conseguiu ter oportunidades mesmo com uma jogadora a menos. Isso nos serve de aprendizado e vamos fazer as correções", disse o treinador.

"Estamos mais consistentes a cada jogo, com mais dinâmica, mais eficiência, mais velocidade, fazendo gols importantes. A forma de jogar assumindo riscos se dá por que entendemos que há nisso benefícios", completou.

Na final, o Brasil enfrentará os Estados Unidos, que eliminou o Canadá nos pênaltis. As duas seleções medirão forças no próximo domingo, às 22h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos.