Airbus A320 (PR-YRY) será a aeronave do Time Brasil para os Jogos de Paris 2024Divulgação/COB

Publicado 07/03/2024 18:26

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira (7), em evento realizado em Campinas, São Paulo, uma parceria com a companhia aérea Azul para levar o Time Brasil aos Jogos Olímpicos de Paris. O Aeroporto de Viracopos será a base as saídas da delegação rumo à competição.

As aeronaves serão do modelo Airbus A320 (PR-YRY) com personalização nas cores do país, além de contarem com a bandeira nacional, arcos olímpicos e carregarem o logotipo do COB. O presidente da Azul, Abhi Shah, celebrou a parceria.

"Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros nessa competição mundial tão importante. Nosso modelo de negócio, há 15 anos, investe e valoriza a cultura e as belezas brasileiras, motivando o Turismo nacional e ampliando nossa malha para estar onde nenhuma outra empresa aérea já esteve. Mas sabemos que podemos fazer mais, e essa parceria é prova de como isso é possível. Estamos orgulhosos com essa oportunidade de apoiar o Time Brasil", disse.

A entidade foi representada pelo vice-presidente Marco Antônio La Porta, e o evento contou com as participações de atletas de destaque no cenário olímpico, como Alison dos Santos (atletismo), Letícia Oro (atletismo), Gustavo Bala Loka (BMX), Flávia Saraiva (Ginástica Artística) e Diana Duarte (vôlei). Grandes nomes como Virna Dias e Maurício Lima, ex-atletas de vôlei, também marcaram presença.

"A gente sabe da importância de criar esse conforto para os atletas. Esse tipo de parceria permite uma concentração maior nos treinamentos. Hoje em dia há uma pressão grande em cima de cada atleta e tudo que for possível para facilitar o rendimento é fundamental. Estaremos presentes também para dar apoio aos atletas", disse Maurício.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto.