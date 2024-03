Gabigol em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/03/2024 18:39

Se recuperando de um problema muscular, Gabigol treinou separado do elenco do Flamengo pelo terceiro dia consecutivo nesta quinta-feira (7) e vira dúvida para o clássico com o Fluminense, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. As informações são do "ge".

O camisa 10 está em fase de transição de uma leve lesão muscular que sofreu antes da partida contra o Madureira, no último sábado (2). Entretanto, está treinando em campo e existe a expectativa que ele atue no Fla-Flu. O treinamento da próxima sexta-feira (8) será determinante para saber se ele jogará ou não o clássico.

Outro jogador que vive uma situação parecida com Gabigol é o lateral-direito Wesley, que também é dúvida para o jogo contra o Fluminense. Por outro lado, Léo Pereira e Everton Cebolinha retornarão ao time titular após ficar no banco de reservas contra o Madureira. A lateral-esquerda ainda é uma incógnita, com Viña e Ayrton Lucas disputando a vaga.

A partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca acontece no próximo sábado (9), às 21h, no Maracanã. Já a volta acontecerá em um domingo, no dia 17, no mesmo local, mas ainda sem horário confirmado.