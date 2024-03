Kristoffer Olsson em ação pela seleção sueca - AFP

Publicado 07/03/2024 16:49

Rio - O meio-campista sueco Kristoffer Olsson, do Midtjylland e da seleção da Suécia, foi diagnosticado com uma doença rara. O jogador sofre de vários pequenos coágulos sanguíneos em ambos os lados do cérebro, como resultado de uma condição inflamatória extremamente rara nos vasos cerebrais.

Olsson está internado e ligado a um ventilador desde o dia 20 de fevereiro. Em nota oficial, o Midtjylland informou que o quadro do jogador é estável. Ele está em uma crescente de consciência e, agora, o objetivo é retirá-lo lentamente do ventilador.

O sueco permanece internado nos cuidados intensivos, não havendo certezas sobre um prognóstico em definitivo. Kristoffer Olsson foi hospitalizado após desmaiar em casa na última semana e levado ao hospital de Aarhus, na Dinamarca, país do Midtjylland.



Kristoffer Olsson iniciou a carreira profissional no Arsenal, da Inglaterra, em 2018, mas não conseguiu se firmar no clube inglês e fez a carreira por clubes menores da Europa. O jogador, de 28 anos, teve passagens pelo AIK, da Suécia, Krasnodar, da Rússia, Anderlecht, da Bélgica, além do Midtjylland, da Dinamarca.