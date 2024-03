Christian Horner é o chefe da Red Bull - AFP

Christian Horner é o chefe da Red BullAFP

Publicado 07/03/2024 15:54

Rio - Após inocentar Christian Horner da denúncia por um suposto comportamento sexual impróprio, a Red Bull Racing suspendeu a funcionária denunciante, com pagamento integral garantido, segundo informações da "SkySports F1". A mulher ainda tem o direito de recorrer da decisão da equipe.

Horner foi inocentado após uma investigação externa da Red Bull, empresa de energético que controla a equipe austríaca. Imagens que mostravam supostas conversas de tom íntimo entre o chefe da equipe e uma funcionária foram vazadas, mas a RBR entende que não tinha como comprovar a veracidade.

A falta de transparência do caso não foi bem recebida internamente na Fórmula 1. A investigação durou semanas e foi conduzido por investigadores independentes à marca de energéticos. Um porta-voz da empresa declarou que a companhia levava "o caso extremamente a sério".

A segunda etapa da Fórmula 1 em 2024 ocorre neste fim de semana, na Arábia Saudita. Os primeiros dois treinos livres ocorrem nesta quinta-feira (7), enquanto o terceiro treino e a classificação serão realizados nesta sexta (8). Já a corrida será no sábado (9), por conta do Ramadã, às 14h (de Brasília), no Circuito de Jeddah.