Sebastián Sosa, goleiro do VélezReprodução

Publicado 07/03/2024 15:12

Argentina - Quatro jogadores do Vélez Sarsfield estão sendo acusados de abuso sexual por uma jornalista, segundo informações divulgadas pela imprensa argentina nesta quinta-feira (7). Ela afirma ter sido violentada pelo goleiro Sebastián Sosa, o lateral-esquerdo Braian Cufre, o atacante Abiel Osorio e meia José Ignacio Florentín em um quarto de hotel na cidade de Tucumán, no último domingo (3).

Segundo a vítima, o crime aconteceu de madrugada, após o Vélez ter empatado em 0 a 0 com o Atlético Tucumán, pela Copa da Liga Argentina. A mulher fez a denúncia na Divisão de Delitos contra as Pessoas da polícia de Tucumán, alguns dias após o ocorrido.

De acordo com a moça, tudo começou quando ela aceitou um convite do goleiro Sosa para ir até o hotel. Chegando lá, se surpreendeu com a presença dos outros jogadores. Após ingerir bebida alcoólica, a mulher relatou ter se sentido mal. Neste momento, ela diz ter sido abusada pelo grupo de atletas.

Após o ocorrido, a vítima afirmou que só conseguiu deixar o hotel pela manhã. O caso está sendo investigado pela polícia de Tucumán com a ajuda da Unidade Fiscal de Delitos Contra a Integridade Sexual.