Torcedor do Brighton exibe faixa do clube em frente ao Coliseu, em Roma - Reprodução / Brighton

Publicado 07/03/2024 13:45

Em Roma, torcedores do Brighton foram atacados por um grupo de criminosos, horas antes do duelo com o clube da capital italiana, pelas oitavas de final da Liga Europa. Eles esfaquearam as vítimas nas pernas e roubaram suas carteiras e documentos.



Segundo o 'La Repubblica', o caso foi notificado às autoridades por volta da meia-noite local, pelo dono de um restaurante que recebeu os torcedores feridos. A polícia italiana busca identificar os criminosos com o auxílio de imagens das câmeras de vigilância da região.

"Estávamos voltando de um bar para casa, sem cantos e com roupas normais. Acabamos sendo atacados por trás por cerca de seis caras, todos com balaclavas, vestidos de preto e escondendo o rosto. Fui atingido algumas vezes na nuca e depois caí no chão. Você não deveria ir a um jogo de futebol e isso acontecer", declarou Joey Thorpe, uma das vítimas, à 'BBC'.

Ele ainda destacou que um de seus amigos está internado no hospital com um ferimento grave.

Por volta de 3.500 torcedores do Brighton viajaram a Roma para apoiar o time. Depois do ocorrido, o clube inglês publicou uma nota de recomendação ao público presente na Itália, orientando-os a seguir as instruções dadas pelas autoridades locais.

A Roma recebe o Brighton nesta quinta-feira (7), no Olímpico de Roma, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília).