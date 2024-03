Com passagens em outros clubes do Rio, Romarinho jogará pelo America a Série A2 do Carioca - Divulgação / America

Publicado 07/03/2024 12:50

America anunciou quatro contratações para a disputa da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas um nome em especial chamou a atenção. Trata-se de Romarinho, filho de Romário, que é

passagem apagada pelo Vasco após subir aos profissionais em 2015, o atacante de 30 anos também jogou por Macaé, Joinville, Figueirense, Zweigen Kanazawa, do Japão, Tupi-MG, Maringá-PR, Novo Hamburgo-RS, Icasa-CE, Blumenau e Atlético Catarinense. O

Nas redes sociais, o America exaltou a chegada de Romarinho e lembrou o pai de Romário, seu Edevair, torcedor do clube.



"Sua promessa será realizada. Seu avô Edevair está fazendo uma festa no céu. Chegou a hora! Vamos juntos, o America é sua casa", postou o perfil oficial do America no X, antigo Twitter.