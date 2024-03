Neymar relembrou a estreia nos profissionais do Santos, em 2009, e fez brincadeira nas redes sociais - Reprodução de Instagram

Neymar relembrou a estreia nos profissionais do Santos, em 2009, e fez brincadeira nas redes sociaisReprodução de Instagram

Publicado 07/03/2024 14:34

Neymar fez questão de relembrar nas redes sociais os 15 anos como profissional. A marca, celebrada nesta quinta-feira (7), foi lembrada pelo Santos, que postou uma foto do momento em que o então garoto de 17 anos entrava em campo durante substituição. E o jogador do Al-Hilal repostou a imagem, com uma brincadeira.



"Há 15 anos eu estreava pelo meu time de coração... E o resto eu dei 'sorte'", escreveu no Instagram.



Naquele 7 de março de 2009, Neymar entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar de Molina. O Santos, que era comandado por Vágner Mancini, jogou no Pacaembu contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista, e venceu por 2 a 1.



O hoje camisa 10 da seleção brasileira quase marcou um gol na estreia, ao cruzar errado e encobrir Weverton, atualmente no Palmeiras, mas a bola bateu no travessão. Ele só marcaria o primeiro gol como profissional uma semana depois, no dia 15, contra o Mogi Mirim.