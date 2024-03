Clayton Silva estava no Casa Pia, de Portugal, desde 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 15:43

já tem condições de jogar pelo novo clube.

O Vasco ainda não anunciou a contratação de Clayton Silva , mas resolveu toda a documentação e o regularizou. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador de 25 anos

Com a inscrição no Campeonato Carioca feita antes do prazo limite, Clayton Silva deve ficar no banco de reservas na partida de ida da semifinal, contra o Nova Iguaçu, domingo às 18h30, no Maracanã.

A expectativa é que ele seja anunciado até sexta-feira (7), mas a tendência é que o Vasco o confirme após a partida desta quinta-feira (7), contra o Água Santa, às 20h em São Januário, pela Copa do Brasil.

Na chegada ao Rio, na quarta-feira (6), o atacante se colocou à disposição do técnico Ramón Díaz para estar em campo: "Estou bem, estava jogando, se o professor quiser contar comigo estou à disposição."

O jogador foi formado pelo Lajeadense-RS e acumula passagens por Juventude, Vila Nova e Coritiba antes de ir para o futebol português. No Casa Pia desde julho de 2022, o atacante participou de 63 jogos, marcou 16 gols e deu duas assistências.

A chegada de um atacante era tratada como prioridade pela empresa 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco. Recentemente, o grupo tentou comprar André Silva junto ao Vitória de Guimarães, mas o jogador optou por atuar no São Paulo, que também fez proposta.