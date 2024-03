Torcida do Vasco na partida contra a Portuguesa: torcedor denunciou caso de assédio - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/03/2024 13:03

Um homem a abraçou à forca e a "encheu de beijos", segundo ela. A torcedora do Vasco Ane Ferreira denunciou um caso de assédio que sofreu na arquibancada de são Januário, durante a goleada do time por 4 a 0 sobre a Portuguesa , no domingo (3), pelo Campeonato Carioca.segundo ela.

Em nota enviada a O Dia, o Cruz-Maltino disse repudiar "veementemente qualquer tipo de assédio" e se colocou à disposição para apoiar na "apuração e denúncia do caso".



A torcedora do Vasco, que tirou foto do agressor e pensa em denunciá-lo, fez um relato na rede social X (ex-Twitter) do que aconteceu, durante a comemoração do terceiro gol vascaíno na partida.



"Um homem, ao comemorar o gol, prendeu meu rosto com o braço e começou a beijar meu rosto a força. Quando minha amiga virou pra comemorar comigo, ela viu-o segurando minha cabeça, sem me deixar sair e me enchendo de beijo que não permiti", escreveu.



Ainda segundo ela, o homem brincou com a situação e ainda tentou fazer a mesma coisa com uma amiga, na comemoração do quarto gol.



"Nunca vi esse homem, não conheço, não era meu amigo. E quando ficamos em choque, sem reação, ele ainda soltou 'ué não tá feliz pelo gol?'. Não satisfeito, no quarto gol, mesmo quando nos afastamos, ele ia agarrar minha amiga pelas costas. A sorte que eu puxei-a pra mim antes", continua.



Ane ainda afirma que ela nunca havia sofrido caso de assédio na arquibancada de São Januário e que decidiu fazer o relato como um recado aos homens:



"Vocês precisam entender que uma mulher com sua amiga no estádio não é um convite. E não adianta fazer post no Dia das Mulheres, enquanto você vê uma mina sendo assediada e finge que não viu".



Veja a nota completa do Vasco



"O Vasco da Gama repudia veementemente e informa que fez contato e está à disposição com toda sua estrutura para apoiar na apuração e denúncia do caso".