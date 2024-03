Jogadores do Vasco festejam gol em vitória no Campeonato Carioca - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/03/2024 18:00

Rio - Na noite desta quinta-feira, 7, o Vasco enfrentará o Água Santa pela Copa do Brasil 2024, em São Januário. Para seguir vivo, o Cruz-Maltino busca a vitória e, consequentemente, findar uma sequência recente ruim na competição. Isso porque o Gigante da Colina não passa da segunda fase desde 2021, quando eliminou a Tombense.

Na edição de 2022, o Vasco estreou com vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0, mas não conseguiu bater a Juazeirense na segunda fase. Após um empate sem gols, o Cruz-Maltino acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 2.

Em 2023, o Gigante da Colina estreou na Copa do Brasil com uma goleada por 5 a 0 sobre o Trem-AP. Entretanto, voltou a ter dificuldade na segunda fase. O Vasco empatou sem gols com o ABC no tempo regulamentar e acabou eliminado nos pênaltis com uma derrota por 6 a 5.

Para acabar com o recente jejum, o Vasco pode se apegar ao trabalho do técnico Ramón Díaz, que vive o melhor momento no comando da equipe. A última vez que o Cruz-Maltino saiu de campo derrotado foi há sete jogos - esta é a melhor sequência desde que a comissão de Ramón chegou ao clube, em julho de 2023

O bom trabalho reflete na fase dos jogadores. Vegetti, por exemplo, marcou cinco gols nos últimos quatro jogos. O francês Dimitri Payet também vive grande momento. Já Galdames, um dos reforços de 2024, se firmou rapidamente no meio-campo cruz-maltino. O sistema defensivo, que já conta nomes importantes, com o goleiro Léo Jardim, o zagueiro Medel e o lateral Lucas Piton, ainda ganhou o reforço de João Victor, zagueiro que estava no Benfica.

Vasco e Água Santa se enfrentarão em São Januário, nesta quinta-feira, a partir das 20h. Diferentemente da primeira fase, aqui não há a vantagem do empate. Igualdade no marcador no tempo regulamentar força a decisão por pênaltis.