Ao todo, Maicon disputou 19 jogos com a camisa do Vasco até aqui - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/03/2024 10:30

Rio - O Vasco não respondeu ao Vitória sobre a proposta feita pela equipe baiana ao zagueiro Maicon. Com isso, mesmo tendo aceitado a oferta , ele deve permanecer no elenco do Cruz-Maltino. O time rubro-negro, inclusive, já avalia outros nomes para o setor, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.