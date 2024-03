Emiliano Díaz e Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/03/2024 10:34

Rio - O Vasco deve ter apenas uma mudança em sua escalação para enfrentar o o Água Santa, nesta quinta (7), 20h, em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil. O volante Zé Gabriel, que volta de suspensão contra a Portuguesa no último domingo (3), pelo Carioca, deve retornar ao time titular.

Zé Gabriel entrará no lugar de Sforza, que seguirá sendo lançado aos poucos no time titular. Fora isso, a tendência é que Ramón Díaz repita a equipe que goleou a Lusa por 4 a 0.

A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sforza), Galdames, Payet, Adson e Vegetti.

Novamente, a vaga na Copa do Brasil será definida em jogo único. No entanto, nesta fase não há vantagem do empate. Caso haja igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.