Neymar promoveu torneio de pôquer em São Paulo - Divulgação

Publicado 07/03/2024 16:39

São Paulo - Neymar promoveu, na noite da última quarta-feira (7), em São Paulo, um torneio de pôquer que levou seu nome, o "Neymar Poker Show", realizado em parceria com o PokerStars. O atacante do Al-Hilal terminou a disputa, que contava com 50 competidores, na oitava posição.

Segundo o "ge", o evento arrecadou uma premiação milionária por contar com 119 entradas, ou seja, até determinado período, quem for eliminado pode fazer uma recompra para retornar à mesa. O buy-in (valor de inscrição) foi de R$ 10 mil e a premiação distribuída de R$ 1.015.760.

Por ter terminado na oitava colocação, Neymar embolsou R$ 34.030. Já o campeão, Marllon Saldanha Gontijo, recebeu uma premiação de R$ 255 mil. O vice-campeão foi o piloto de Stock Car Thiago Camilo, que levou R$ 173 mil para casa.

Ao chegarem para o evento, que aconteceu em um salão reservado no WTC Sheraton, a maioria dos jogadores convidados teve que deixar o celular na entrada. Houve exceção para algumas pessoas próximas de Neymar, que quis manter o torneio em discrição. O clima era bastante amistoso e o encontro contou com comidas, bebidas e uma DJ tocando músicas.