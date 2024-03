Ônibus do Fortaleza foi atacado por torcedores do Sport no dia 21 de fevereiro - Reprodução

Publicado 07/03/2024 16:22

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a próxima terça-feira (12) o julgamento para análise de possíveis novas punições ao Sport pelos ataques contra o ônibus do Fortaleza. O episódio aconteceu no dia 21/2, no empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco.

Devido aos acontecimentos e em meio às investigações, o Sport cumpre punição preventiva deferida por José Perdiz, presidente do STJD, que obriga o clube a jogar com portões fechados e sem seus torcedores na condição de visitante.

O departamento jurídico do Leão da Ilha do Retiro confia em um cenário positivo no tribunal, seja com uma punição pequena ou até mesmo a reversão do quadro, alegando que o clube, como instituição, não pode ser punido por conta de atitudes de terceiros.

A pena inicial aplicada pelo órgão, antes do julgamento, só pode ser de até 10 partidas. O Sport já cumpriu dos jogos da suspensão preventiva, contra Náutico (Campeonato Pernambucano) e Altos-PI (Copa do Brasil).

As cenas de terror vividas pelos jogadores do Fortaleza chocaram o futebol nacional. Atletas como Titi, Brítez, Sasha e Dudu tiveram ferimentos mais leves, enquanto João Ricardo (seis pontos na cabeça) e Escobar (trauma cranioencefálico) foram os casos mais graves.