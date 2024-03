Felipe teve boas passagens por Porto, Corinthians e Atlético de Madrid - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 07/03/2024 16:16

Inglaterra - Danilo, ex-Palmeiras, contou que, ao lado, de Murillo, revelado pelo Corinthians, tentou adiar a aposentadoria ao fim da temporada europeia do zagueiro Felipe, que fez o anúncio na segunda (4) . Segundo o jovem jogador do Nottingham Forest, o companheiro de 34 anos já dava indícios aos dois de que iria pendurar as chuteiras.

"Ele dava uns toques, só que eu e Murillo falávamos que não, que era cedo para aposentar. Mas agora ele postou nas redes sociais, que é definitivo. Agora, a decisão é concreta", afirmou Danilo à ESPN.



"Tomara que não (se aposente). Fez muito no Corinthians, no Porto, no Atlético de Madrid, com a gente aqui na temporada passada e, nessa agora, estava voltando a ter confiança depois de muito tempo sem jogar. Espero que ele se mantenha mais um aninho aqui com a gente e deixe para se aposentar na outra temporada", completou.

Felipe está no Nottingham Forest desde 2023, porém, fez poucas partidas, apenas 23. Ele vem sofrendo com lesões em sua passagem pelo clube inglês e chegou a atuar pelo time sub-21 em setembro do ano passado.

Apesar de sua trajetória no Nottingham Forest ser decepcionante, o zagueiro tem uma passagem de sucesso pelo futebol europeu. Ele atuou por três anos no Atlético de Madrid, onde fez quatro gols em 113 partidas e foi campeão de La Liga em 2020/21, e também disputou três temporadas pelo Porto, com 11 gols em 142 jogos, além de um Campeonato Português e uma Supercopa de Portugal.

Além de sua trajetória na Europa, o jogador também se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians. Ele defendeu o clube entre 2012 e 2016 e foi campeão brasileiro com o Timão em 2015. Ao todo, o zagueiro fez oito gols em 110 partidas pelo clube. Além do Alvinegro Paulista, o defensor também atuou por Bragantino, Coimbra-MG, União Mogi e ADC Valtra.