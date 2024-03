Troféu do Campeonato Carioca de 2024 tem Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco na disputa - Divulgação/Ferj

Publicado 07/03/2024 16:30 | Atualizado 07/03/2024 16:32

O árbitros Yuri Elino foi o escolhido para apitar o clássico entre Fluminense e Flamengo neste sábado (9), às 21h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Já Alex Stefano ficará responsável por Vasco x Nova Iguaçu, no domingo (10) às 18h30, no mesmo estádio.

Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu enviaram representantes para a reunião na sede da Ferj para a escolha dos árbitros. Já o Vasco manteve a postura do último clássico, com o Botafogo, e não quis participar da escolha.



Yuri Elino apitou cinco partidas do Campeonato Carioca, sendo duas do Fluminense, na vitória sobre o Madureira, por 1 a 0, e no empate em 2 a 2 com o Boavista, e uma do Flamengo, no 1 a 0 sobre o Botafogo. Foi o único clássico dele em 2024.



Ele terá Rodrigo Carvalhaes no comando do VAR. Já na partida entre Vasco e Nova Iguaçu, Rodrigo Nunes de Sá será o árbitro de vídeo.